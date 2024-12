Großer Auftritt für Tafelsilber und Porzellan am Festtagstisch

Auf dieser Festtagstafel „sehen wir das Dekor Mistelzweig mit dem glatten Rand ‘Schubert’, wir sehen auch eine unserer ikonischen Formen ‘Belvedere’, das ist der geschwungene Rand. Er erinnert an eine barocke Parklandschaft und stammt aus 1735“, so Lamezan-Salins. Außerdem die „Melone“ von Josef Hoffmann, die er 1929 als Mokkaservice entworfen hat.

„Wenn ich schon ein Geschirr zu Hause habe, dann nehme ich ein Highlight dazu, wie einen Platzteller oder eine Champagnerschale, vielleicht einen Dessertteller, den ich dann kombiniere, und so haben wir einen Dekor- und Formenmix.“

„Wir haben dies in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, als Speiseservice“, so die Augarten-Geschäftsführerin. Die Teller wurden hier gedeckt. „Weil Weihnachten ist, haben wir mit viel Golddekor gedeckt. Das Ganze ergänzen wir mit farbigen Brottellern, mit den beliebten Tischaccessoires wie Kaisersemmel, Croissant und Orange, der weihnachtlichen Tischglocke, den farbige Teelichter und den wunderbaren Kerzenleuchtern aus einer Kooperation mit dem Studio Palatin.“

Brotteller in Lila mit der Kaisersemmel, Augarten Champagnerschale (in Gold) und das neueste Produkt von Augarten, die Orange

Dekoriert wurde mit Schneerosen in weißen Blumentöpfen. „Im Tablesetting arbeiten wir gerne mit verschiedenen Texturen. Wir mischen hier unterschiedliche Nadeln, viel Obst macht die Tafel lebendig und erinnert an barocke Feste. Ein bisschen Üppigkeit macht wohnlich“, so Lamezan-Salins. Verziert wurde mit Zapfen.