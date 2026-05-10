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Tatort Hotelsuite: So wohnt Harald Krassnitzer, wenn er in Wien dreht

Vom Thonet-Stuhl bis zum Glastisch von Eileen Gray: Schauspieler Harald Krassnitzer gestaltete eine Hotelsuite im 7. Bezirk.
Vanessa Haidvogl
10.05.2026, 05:30

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Harald Krassnitzer vor der Poesiewand in Suite 85

Wenn ein Hotelzimmer zum Zuhause wird, dann ist das auch eine Auszeichnung für den Gastgeber. Seit 26 Jahren wohnt Schauspieler Harald Krassnitzer während seiner Dreharbeiten im Hotel Altstadt Vienna in der Kirchengasse im 7. Bezirk. Immer in Suite 85. Hier hat er auch selbst gekocht und sogar trainiert – wie die Sprossenwand im Flur beweist. Jetzt haben Krassnitzer selbst und Architekt Roland Nemetz. den „Harry K Room“ neu gestaltet.

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Der Wohnbereich empfängt hell und luftig. Hohe Stuckdecken, Fischgrätparkett, gedämpfte Sandtöne. Die Kitchenette wurde auf Krassnitzers Wunsch dorthin verlegt, wohin das Licht am schönsten fällt. Davor steht der Esstisch von Thonet mit Sesseln von Vitra. Ein helles Ledersofa, eine kleine Bücherwand sowie zwei höhenverstellbare Glastische von Eileen Gray aus den 1920er-Jahren ergänzen den Wohnraum.

Kitchenette und Essplatz

Maßarbeit: Die Kitchenette kann hinter einer Nussholz-Schiebetür verschwinden.  

Poesie für alle 

Das Schlafzimmer präsentiert sich sinnlich, fast theatralisch. Die tiefrote Wand dominiert alles. Der runde Ledersessel, der antike Schreibtisch mit Schubladen, der Thonet-Stuhl, der Orientteppich: Alles atmet hier Wien um 1900. Das Herzstück: ein hohes Betthaupt in dunklem Violett mit Chesterfield-Polsterung – damit man sich beim Lesen gut anlehnen kann, das war Krassnitzer wichtig. Zudem wurde eine Poesie-Ecke eingerichtet. Alle Gäste sind eingeladen, ihr Lieblingsgedicht an die Wand zu pinnen, so der Tatort-Star. Musikalisch untermalen lässt sich das Suite-Erlebnis durch die Klänge eines alten, aber funktionierenden Kofferradios. Es war ein Mitbringsel von Krassnitzer.

Über dem Ledersessel hängt ein Bild von Xenia Hausner.

Schlafzimmer in Rot: Über dem Ledersessel hängt ein Bild von Xenia Hausner.

Das Altstadt Vienna pflegt eine schöne Tradition: Zimmer tragen Namen – von Künstlern, Architekten und Designern, die das Haus mitgeprägt haben wie Lilli Hollein Suite oder Moretti Room. „Die nächste Kooperation ist schon in Planung“, verriet Gastgeber Otto Wiesenthal bei der Präsentation.

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