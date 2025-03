Grenzen überwinden: Kulturhauptstadtjahr 2025 lässt Gorizia und Nova Gorica näher rücken

Seit 2004 gehört Slowenien zur EU und die alten Grenzposten wurden abgebaut. Auf dem Platz der Transalpina kann man nun mit einem Fuß in Italien und mit dem anderen in Slowenien stehen. Am ehemaligen Ort der Trennung befindet sich ein Veranstaltungszentrum. Eine frühere Lagerhalle des Bahnhofs verwandelte sich in die „European Platform for the Interpretation of the 20th Century“. Der Raum beheimatet Ausstellungen zur Geschichte der beiden Städte.