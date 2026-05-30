Hitze-Welle: So finden Sie trotz kurzer Nächte Erholung
Die ersten Tropennächte dieses Jahres liegen bereits hinter uns. Zudem haben wir aktuell die Phase der kürzesten Nächte. Damit wir auch gut schlafen, wenn die Temperaturen in der Nacht nicht unter 20 Grad fallen und nur wenige Stunden totale Finsternis herrscht, hat Schlafcoachin Melanie Pesendorfer ein paar gute Tipps parat:
Bei sommerlichen Temperaturen über 25 Grad sollten die Fenster tagsüber geschlossen bleiben. Am besten gleich morgens und vor dem Schlafgehen ausgiebig lüften. Je mehr frische Luft, desto erholsamer der Schlaf. Zudem sollten die Fenster durch Rollläden, Jalousien oder lichtundurchläßige Vorhänge abgedunkelt werden. Diese Abdunklung lässt uns auch morgens länger schlafen, besonders dann, wenn das Schlafzimmer nach Osten hin ausgerichtet ist. Ob man noch zusätzlich ein Klimagerät oder einen Ventilator braucht, ist eine individuelle Entscheidung. Nicht jeder mag das Surren der Geräte oder hält den Luftzug auch aus.
Rückzugsort Schlafzimmer
Jeder Mensch hat ganz individuelle Bedürfnisse für einen guten, erholsamen Schlaf. Grundsätzlich sollte der Raum aber kühl und dunkel sein sowie frei von störenden Einflüssen wie Elektrosmog oder Lichtquellen. „Das Schlafzimmer sollte immer ein Ort sein, an dem wir uns sicher und geborgen fühlen. Daher lehnen es viele Menschen zum Beispiel auch ab, während der Nacht das Fenster offen zu halten. Ungünstig ist auch die Platzierung des Bettes unterhalb eines Fensters“, so Pesendorfer. Der Raum sollte ein Ort der Ruhe sein, zum Runterkommen und Entspannen. „Entspannung ist der Königsweg zum guten Schlaf.“
Daher gilt: Weniger ist mehr. Ruhige Farben wie Sand- oder Pastelltöne sind knalligen Farben wie Rot oder Orange vorzuziehen. Deko sparsam einsetzen, nur wenige Familienfotos und Bücher sollten Platz finden, Wäscheständer und Fitnessgerät haben im Schlafzimmer auch nichts verloren. Und am besten auch kein Gerümpel unterm Bett verstauen. Wer Haustiere oder eine Pollenallergie hat, dem empfiehlt die Schlafcoachin Luftreiniger. Und die Straßenkleidung immer draußen lassen.
Auf Schlafhygiene achten: Kein Sport und kein schweres Essen kurz vor dem Schlafengehen. Wer im Bett noch ins grelle Licht des Handys oder Tablets schaut, wird weniger gut in den Schlaf finden.
Die ideale Temperatur für einen erholsamen Schlaf liegt zwischen 16 und 18 Grad.
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