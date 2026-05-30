Hitze-Welle: So finden Sie trotz kurzer Nächte Erholung

Die ersten Tropennächte dieses Jahres liegen bereits hinter uns. Zudem haben wir aktuell die Phase der kürzesten Nächte. Damit wir auch gut schlafen, wenn die Temperaturen in der Nacht nicht unter 20 Grad fallen und nur wenige Stunden totale Finsternis herrscht, hat Schlafcoachin Melanie Pesendorfer ein paar gute Tipps parat:

Bei sommerlichen Temperaturen über 25 Grad sollten die Fenster tagsüber geschlossen bleiben. Am besten gleich morgens und vor dem Schlafgehen ausgiebig lüften. Je mehr frische Luft, desto erholsamer der Schlaf. Zudem sollten die Fenster durch Rollläden, Jalousien oder lichtundurchläßige Vorhänge abgedunkelt werden. Diese Abdunklung lässt uns auch morgens länger schlafen, besonders dann, wenn das Schlafzimmer nach Osten hin ausgerichtet ist. Ob man noch zusätzlich ein Klimagerät oder einen Ventilator braucht, ist eine individuelle Entscheidung. Nicht jeder mag das Surren der Geräte oder hält den Luftzug auch aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/PeopleImages/IStockphoto.com Je besser die Nachtruhe, desto frischer kann in den Tag gestartet werden.

Rückzugsort Schlafzimmer Jeder Mensch hat ganz individuelle Bedürfnisse für einen guten, erholsamen Schlaf. Grundsätzlich sollte der Raum aber kühl und dunkel sein sowie frei von störenden Einflüssen wie Elektrosmog oder Lichtquellen. „Das Schlafzimmer sollte immer ein Ort sein, an dem wir uns sicher und geborgen fühlen. Daher lehnen es viele Menschen zum Beispiel auch ab, während der Nacht das Fenster offen zu halten. Ungünstig ist auch die Platzierung des Bettes unterhalb eines Fensters“, so Pesendorfer. Der Raum sollte ein Ort der Ruhe sein, zum Runterkommen und Entspannen. „Entspannung ist der Königsweg zum guten Schlaf.“