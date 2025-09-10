Häufigste Schädlinge beim Pfeilblatt und wie man sie loswird

Das Pfeilblatt ist eine attraktive Pflanze mit ausgefallenen grün-weiß gemusterten Blättern. Eine Leserin fragt: „Meine Zimmerpflanze Pfeilblatt (alocasia cucullata) hat auf der Blattrückseite kleine schwarze Punkte; die Blätter sind behaart, wie mit der Watte überzogen. Um was handelt es sich?“ Trockenstress als Auslöser? „Auf den Bildern kann ich nicht erkennen, ob es sich um Spinnmilben oder Thripsbefall handelt. Man müsste mit der Lupe schauen, ob Tiere mit acht Beinen unterwegs sind – wie Miniaturzecken, dann sind es Spinnmilben. Wichtig bei der Behandlung ist die Verwendung eines Akarizids, ein Insektizid ist meist wirkungslos“, rät Andrea Mühlwisch von der Flowercompany.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Flowercompany Andrea Mühlwisch von der Flowercompany.

„Ich verwende ‚Bio Spinnmilben & Schädlingsfrei AF’ von Solabiol. Spinnmilbenbefall ist immer durch Pflege- oder Standortfehler verursacht. Ohne die Behebung der Fehler ist eine Behandlung langfristig erfolglos. Spinnmilben treten bei zu sonnigem Standort und/oder Trockenstress auf.