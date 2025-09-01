Dickmaulrüssler im Garten: Welche Pflanzen robust sind

So mancher Schädling im Garten entpuppt sich als besonders hartnäckig, so auch bei Leserin Andrea Herzog: „Unser Portugiesischen Lorbeer wurde vom Rüsselkäfer befallen. Daraufhin haben wir im Frühjahr die Tröge komplett geleert, gewaschen und neu bestückt – wieder mit Portugiesischem Lorbeer. Und nun ein erneuter Befall von den Rüsselkäfern. Was sollen wir jetzt tun? Wir wollen eine immergrüne Pflanze. Sind Ölweiden zu empfehlen?“

Robuste Sorten als Alternative

Portugiesischer Lorbeer (Prunus lusitanica) steht tatsächlich weit oben auf der „Speisekarte“ des Dickmaulrüsslers, bestätigt auch Christian Ortmann von Ortmann Garten.