Rhododendron verliert Blätter: Eine Schicht Torf hilft

„Mein Duft-Rhododendron verliert die Blätter zweigweise, die Blätter werden schrumpelig und dann braun. Der ganze Zweig vertrocknet. Ich dünge nach der Blüte und gelegentlich mit Eisendünger. Der Boden neben dem Biotop ist feucht. Was fehlt der Pflanze?“, fragt eine Leserin.

Das geht dann so weit, dass die Pflanze abstirbt. Hervorgerufen wird diese Krankheit auch durch schlechte Standortbedingungen“, sagt Johannes Käfer. „In Ihrem Fall vermute ich, dass die Erde zu feucht oder gar zu nass ist. Moorbeetpflanzen wollen grundsätzlich ein feuchtes Substrat, aber keinesfalls zu viel Feuchtigkeit.

Idealerweise sollten Sie im Moorbeet alle Jahre eine Schicht Torf aufbringen. Genauso wie in Mooren können die Pflanzen mit den Wurzeln in die Höhe wachsen um vom nassen, stark zersetzten Substrat wegzukommen. Torf ist das Substrat, in der Rhododendren von Natur aus wachsen.