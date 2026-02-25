Ufo-Pflanze umtopfen: Warum Sie jetzt noch warten sollten

"Ich habe einen chinesischen Geldbaum, der umgesetzt werden müsste. Wann ist der beste Zeitpunkt, welche Erde sollte ich nehmen und welches Gefäß?“, fragt eine KURIER-Leserin. „Im Moment steht er in einer Schale. Die Pflanze bildet kleine Seitentriebe, die wie Ableger aussehen. Wie kann ich diese entnehmen und einpflanzen?“

Erst ab März umtopfen

„Generell sollten Pflanzen nicht im Winter, sondern mit Beginn der Wachstumszeit von März/April bis Juli umgetopft werden. So haben sie genug Zeit, neue Wurzeln zu bilden und das frische Substrat zu durchwurzeln“, rät Andrea Mühlwisch von der FlowerCompany. „Der neue Topf sollte nicht viel größer sein, ca. zwei Zentimeter höher, im Durchmesser vier Zentimeter größer.