Ufo-Pflanze umtopfen: Warum Sie jetzt noch warten sollten

Pilea peperomides, die wegen ihres Aussehens auch Bauchnabel- oder Ufo-Pflanze genannt wird, ist pflegeleicht. Beim Umtopfen & Vermehren ist dennoch einiges zu beachten.
Ulla Grünbacher
25.02.2026, 07:00

"Ich habe einen chinesischen Geldbaum, der umgesetzt werden müsste. Wann ist der beste Zeitpunkt, welche Erde sollte ich nehmen und welches Gefäß?“, fragt eine KURIER-Leserin. „Im Moment steht er in einer Schale. Die Pflanze bildet kleine Seitentriebe, die wie Ableger aussehen. Wie kann ich diese entnehmen und einpflanzen?“

Erst ab März umtopfen

„Generell sollten Pflanzen nicht im Winter, sondern mit Beginn der Wachstumszeit von März/April bis Juli umgetopft werden. So haben sie genug Zeit, neue Wurzeln zu bilden und das frische Substrat zu durchwurzeln“, rät Andrea Mühlwisch von der FlowerCompany. „Der neue Topf sollte nicht viel größer sein, ca. zwei Zentimeter höher, im Durchmesser vier Zentimeter größer.

Andrea Mühlwisch ist Inhaberin der FlowerCompany

Pilea peperomides ist ein Flachwurzler, deshalb ist eine Schale, die breiter als hoch ist, optimal. Beim Umtopfen kann man die Ausläufertriebe vorsichtig händisch abtrennen. Meist sind genügend Wurzeln dabei, dann kann man sie gleich in eigene Töpfe setzen. Sollten keine oder wenig Wurzeln vorhanden sein, die Jungpflanzen einfach ein paar Wochen ins Wasser stellen, bis sich Wurzeln gebildet haben und dann eintopfen.

Das Substrat sollte locker und durchlässig sein, am besten mischt man zu guter Blumenerde Perlite, damit das Substrat schneller abtrocknet. Pilea peperomides mag einen sehr hellen Standort (ohne direkte Sonne), ein nordseitiges Fensterbrett ist optimal. Zwischen den Wassergaben gut austrocknen lassen. Die Pflanze mag mehr Kalk, deshalb sollte man hin und wieder Kalk zuführen. Entweder verwendet man ausgekühltes Kochwasser vom Eierkochen ab und zu als Gießwasser, oder gibt einen Teelöffel fein gemahlene Eierschalen ins Substrat. Kalkmangel zeigt sich bei Pilea dadurch, dass die neuen Blätter verschrumpelt aussehen.“

