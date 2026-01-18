Kränkelnde Anthurie: Warum zu viel Dünger schaden kann

Sie ist ein Farbtupfer in jedem Raum: Die Flamingoblume ist eine tropische Zimmerpflanze und besticht durch ihre leuchtend roten Hochblätter, die oft fälschlicherweise als Blüten bezeichnet werden. Die eigentliche Blüte der Anthurie ist der sich in der Mitte der Hochblätter befindliche Kolben. Die Flamingoblume von KURIER-Leserin Christl Polz hat dunkle Flecken auf den grünen Blättern bekommen. Sie fragt: „Können Sie mir die Ursache sagen? Ich gieße ein Mal die Woche mit Flüssigdünger.“

Zu viel Dünger

Miriam Cervantes vom Pflanzen-Concept-Store Calienna im 7. Bezirk erklärt: „Die Flecken auf den Blättern Ihrer Anthurium andreanum deuten höchstwahrscheinlich auf ein Nährstoffungleichgewicht hin. Zu viel Dünger, vor allem Stickstoff oder Salze, kann diese Art von Flecken verursachen. Eine wöchentliche Düngung ist recht häufig, für die Pflanze aber möglicherweise zu viel des Guten.“