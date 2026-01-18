Kränkelnde Anthurie: Warum zu viel Dünger schaden kann
Sie ist ein Farbtupfer in jedem Raum: Die Flamingoblume ist eine tropische Zimmerpflanze und besticht durch ihre leuchtend roten Hochblätter, die oft fälschlicherweise als Blüten bezeichnet werden. Die eigentliche Blüte der Anthurie ist der sich in der Mitte der Hochblätter befindliche Kolben. Die Flamingoblume von KURIER-Leserin Christl Polz hat dunkle Flecken auf den grünen Blättern bekommen. Sie fragt: „Können Sie mir die Ursache sagen? Ich gieße ein Mal die Woche mit Flüssigdünger.“
Zu viel Dünger
Miriam Cervantes vom Pflanzen-Concept-Store Calienna im 7. Bezirk erklärt: „Die Flecken auf den Blättern Ihrer Anthurium andreanum deuten höchstwahrscheinlich auf ein Nährstoffungleichgewicht hin. Zu viel Dünger, vor allem Stickstoff oder Salze, kann diese Art von Flecken verursachen. Eine wöchentliche Düngung ist recht häufig, für die Pflanze aber möglicherweise zu viel des Guten.“
Der Rat der Expertin: „Am besten pausieren Sie das Düngen für die nächsten vier bis sechs Wochen und spülen beim nächsten notwendigen Gießgang das Substrat leicht durch, indem Sie die Flamingoblume mit kalkarmem, zimmerwarmem Wasser gießen, bis reichlich Wasser unten abläuft. Langfristig empfiehlt es sich, seltener, aber gezielter zu düngen: von Frühling bis Herbst etwa bei jedem zweiten oder dritten Gießgang, im Winter höchstens alle sechs bis acht Wochen. Ideal ist ein stark verdünnter Flüssigdünger. Die vorhandenen Flecken bleiben zwar, doch Anzeichen der Erholung erkennen Sie, wenn neue Blätter makellos grün nachwachsen.“
