Warum blüht meine Glyzinie nicht? Fehler beim Schneiden vermeiden

Melanie Polanski eröffnete 2024 die Gärtnerei „Garten Valina“ in Vestenthal, Niederösterreich

Denn ein starker Rückschnitt fördert die Blütenbildung nach zwei bis drei Jahren“, erklärt Melanie Polanski, Inhaberin vom Garten Valina. „Es könnte aber auch sein, dass beim Schneiden versehentlich die blütenbildenden Triebe entfernt wurden. Achten Sie darauf, dass die Pflanze am mehrjährigen Holz blüht.

Die verschiedenen Arten und Sorten blühen zudem zu unterschiedlichen Zeiten. Zum Beispiel blüht Wisteria floribunda erst nach etwa zehn Jahren, während die Sorte Issai Perfect bereits nach drei Jahren blüht“, nennt Polanski ein Beispiel. „Versuchen Sie, einen kräftigen Rückschnitt durchzuführen und die neuen Triebe in den folgenden Jahren zu schonen. Nach zwei bis drei Jahren sollten Blüten erscheinen. Tipp: „Blauregen nie nahe am Haus pflanzen, da die Pflanze eine enorme Kraft hat und etwa Regenrinnen eindrücken kann“, so Polanski.