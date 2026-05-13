Muss der Pächter die Reparatur des Daches bezahlen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 18. Mai 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um einen Pachtvertrag geht.



FRAGE: Ich habe vor 18 Monaten ein Eigentumshaus samt einem Nebengebäude mit Garagen auf einem Pachtgrund gekauft. Beim Nebengebäude (aus den 1960er-Jahren) ist u. a. das Dach kaputt. Im Vertrag steht, dass für die Instandhaltung der Pächter verantwortlich ist. Muss ich jetzt tatsächlich für die Reparaturkosten aufkommen?