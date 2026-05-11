Auszug mit 80 Jahren! Kann man wegen Sanierung umgesiedelt werden?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 18. Mai 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um den möglichen Verlust der Wohnung geht.



FRAGE: Meine 80-jährige Mutter wohnt seit Jahrzehnten in einer Genossenschaftswohnung. Mittlerweile ist das Haus in einem erbärmlichen Zustand. Es gibt Gerüchte, dass das Haus abgerissen werden soll. Von der Hausverwaltung gibt es keine Info dazu. Für meine Mutter würde eine Umsiedlung das Ende ihres selbstständigen Lebens bedeuten, denn jetzt kann sie Supermarkt, Arzt, Apotheke zu Fuß erreichen. Was kann auf meine Mutter zukommen?