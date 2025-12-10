Neues Mietpaket beschlossen: Was sich 2026 ändert

Vor Kurzem wurde das Mietenpaket der Bundesregierung, bestehend aus dem neuen Mieten-Wertsicherungsgesetz und der Mietpreisbremse bei Richtwert- und Kategoriemieten im Bautenausschuss beschlossen.

Mit der Mietpreisbremse wird ein Berechnungsmodell für die vertragliche Wertsicherung festgelegt. Damit will man sicherstellen, dass künftige Inflationsspitzen nicht ungebremst auf den Wohnungsmietmarkt treffen.

Es geht konkret um eine Deckelung der Wertsicherung für bestehende und neu abgeschlossene Wohnungsmietverträge: Die anstehenden Erhöhungen der gesetzlichen Richtwerte und Kategoriebeträge sowie der angemessenen Mietzinse wird für 2026 mit einem Prozent und für 2027 mit zwei Prozent gedeckelt. Das betrifft vor allem Altbauwohnungen und Gemeindebauten. Richtwerte und Kategoriebeträge dürfen künftig nur mehr einmal pro Jahr jeweils zum 1. April an die Inflation angepasst werden.