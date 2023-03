Messe „Wohnen & Interieur“: neue Trends für Haus und Garten

Unter dem Namen „Upcycling Furniture“ werden Produkte präsentiert, die aus vermeintlich Unbrauchbarem entstehen und durch Upcycling in neue Exponate verwandelt werden.

Wiener Immobilien Messe

Parallel dazu findet am 18. und 19. März 2023 die Wiener Immobilien Messe im Congress Center der Messe Wien statt. Gezeigt werden die neuesten Eigentumsobjekte und schönsten Immobilien in und im Umland von Wien. Im Zentrum der beiden Tage stehen Informationen über geplante und sich in Bau befindliche Projekte, aber auch Beratung über rechtliche Aspekte und Finanzierungsmöglichkeiten.