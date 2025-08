Luxusimmobilien in Österreich: Wohnungen werden erschwinglicher, Häuser teurer

Die Preise für Häuser im Premium-Segment zogen an, Wohnungen gaben nach: Bereits zum siebten Mal in Folge analysierte RE/MAX Austria den Luxusimmobilienmarkt.

Das sind die Ergebnisse für das Jahr 2024: Die zehn teuersten Einfamilienhäuser in Wien kosteten im Durchschnitt 6,00 Mio. Euro, in Salzburg 5,74 Mio. Euro, in Tirol sogar 9,18 Mio. Euro. „Mit Ausnahme von 2022 sind die Preise im Luxus-Einfamilienhaussegment in den letzten Jahren immer gestiegen oder zumindest stabil geblieben“, so Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer. So auch 2024: Das Plus liegt bei 5,5 Prozent.