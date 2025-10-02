Preisanstieg am Wohnungsmarkt: Neubauten führen die Erholung an

Häuser und Wohnungen haben sich im ersten Halbjahr 2025 wieder etwa verteuert. Laut Statistik Austria stiegen die Kaufpreise im Vergleich zur Vorjahresperiode durchschnittlich um 2,8 Prozent. „Die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen in Österreich zeigen nach einer Phase der Stagnation wieder einen leichten Aufwärtstrend“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria.

Stärker legten neu errichtete Häuser und Wohnungen zu. Bei Bestandshäusern lag der Preisanstieg im ersten Halbjahr bei drei Prozent, Eigentumswohnungen verteuerten sich um 2,2 Prozent. Damit liegen die Kaufpreise für Bestandsobjekte nur noch rund 5,6 Prozent unter dem Höchstwert aus dem dritten Quartal 2022.