Grundbuch-Daten zeigen: Kräftiges Plus bei Immobilien-Käufen
Der Aufwärtstrend am österreichischen Immobilienmarkt setzt sich fort und gewinnt weiter an Dynamik. Eine aktuelle Auswertung von IMMOunited auf Basis der Grundbuch-Daten zeigt: Im ersten Halbjahr 2026 wurden österreichweit rund 65.290 Immobilien-Transaktionen verbüchert. Das entspricht einem Plus von knapp einem Fünftel gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 (54.903 Transaktionen) und bestätigt die anhaltende Erholung des Marktes.
Der Juni stach besonders hervor: Gegenüber dem Vorjahresmonat legte die Zahl um knapp 40 Prozent zu und erreichte damit den höchsten monatlichen Anstieg des laufenden Jahres. Ein möglicher Grund dafür ist das Auslaufen der befristeten Gebührenbefreiung bei Grundbuch-Eintragungen.
Positiver Trend
„Der Immobilienmarkt hat seinen Rhythmus wiedergefunden: Dass sich der positive Trend vom Jahresende 2025 durch das erste Halbjahr 2026 zieht, zeigt deutlich, dass die Branche wieder mit Zuversicht nach vorne blickt. Das schafft neue Chancen für die Marktteilnehmer und stärkt den Wirtschaftsstandort insgesamt“, so IMMOunited-Eigentümer und CEO Roland Schmid.
Die Kauflaune am österreichischen Wohnimmobilienmarkt hält ebenso weiter an. Die Transaktionsanzahl steigerte sich mit einem Plus von 23,39 Prozent sogar um fast ein Viertel. Der Aufwärtstrend ist in allen neun Bundesländern erkennbar.
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