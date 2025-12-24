Haben Sie schon Wald? So boomt der Immobilienmarkt für Bäume

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Von Grundstückskäufen über Erbschaften bis zu Schenkungen: Waldbesitz bleibt ein begehrtes Gut. Eine aktuelle Analyse von ImmoUnited zeigt: Die Zahl der Transaktionen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Private Käufer setzen verstärkt auf Nachhaltigkeit und investieren in Pflege und Erhalt von Waldflächen, gleichzeitig verzeichnen auch Erbschaften und Schenkungen einen Aufschwung. „Man könnte fast meinen, Waldgrundstücke entwickeln sich zum neuen Trend-Weihnachtsgeschenk“, so Roland Schmid, Geschäftsführer und Eigentümer der ImmoUnited, scherzhaft.

In den vergangenen 16 Jahren wechselten 1,24 Milliarden Quadratmeter Wald den Eigentümer. Mehr als 90 Prozent der Transaktionen fanden zwischen Privatpersonen statt. Das durchschnittliche Alter von Waldkäufern liegt bei 48 Jahren. Auf Bundesländerebene führen 2025 die Bezirke Oberwart und Güssing im Burgenland die Rangliste der meisten Waldimmobilienkäufe an. Dahinter folgen Jennersdorf, die Südoststeiermark, Oberpullendorf, Braunau am Inn, Zwettl und Bregenz.