Immo-Experten klagen: „Die Politik will nicht zuhören“

Die heimische Immobilienbranche kommt nicht zur Ruhe. Nach schwierigen Jahren infolge von starker Teuerung, gestiegenen Zinsen für Darlehen gepaart mit einer strengeren Kreditvergaberichtlinien (KIM-Verordnung) und einem konjunkturellen Stillstand im Land sollte es langsam wieder bergauf gehen. Doch dem sei nicht so, lauteten die Klagen bei der Herbstkonferenz der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE) in der Vorwoche in Wien. Schuld wurde der Bundesregierung gegeben.

Im Fokus stand vor allem die neue Mietpreisbremse. Nachdem bereits die Erhöhung der Richtwertmieten erneut gedeckelt wurde, führt die Dreierkoalition ab 2026 auch einen Deckel für den freien Wohnungsmarkt ein. Demnach darf bei einem Verbraucherpreisindex (VPI) von mehr als drei Prozent die Miete nur noch zur Hälfte des darüber liegenden Anstiegs erhöht werden.

„Das würde bei einem VPI von fünf Prozent die Erträge in dem betreffenden Jahr um ein Prozent schmälern“, rechnete Iris Kainz, Leiterin der Sicherheitsbewertung der Volksbank Wien sachlich vor. Umso länger die Laufzeit eines Mietvertrags, desto höher würde infolge der Entgang von Einnahmen und die Abwertung einer Immobilie ausfallen. Allerdings, so schränkte die Expertin ein, wäre diese Drei-Prozent-Grenze in den vergangenen 30 Jahren nur fünf Mal überschritten worden. Sei dies auch künftig so, bliebe der Minderertrag überschaubar. Jedoch habe die Bremse Auswirkungen auf die Bewertung von Sicherheiten und führe zu einer Verunsicherung bei Investoren.

Isabella Stickler, Bundesobfrau der ARGE Eigenheim Österreich, beklagte, dass mit dem Gesetz die Komplexität des Mietrechts noch einmal gesteigert werde und zu mehr Gerichtsprozessen führen werde. „Es wäre gescheiter, den Markt arbeiten zu lassen.“