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Häuser am See: Wer jetzt die Villen im Salzkammergut kauft

Das Salzkammergut bleibt auch 2026 ein wertstabiler Markt für Wohnimmobilien. Engel & Völkers registriert eine konstante Nachfrage für die Seenregion in Oberösterreich.
Vanessa Haidvogl
24.07.2026, 05:05

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Villa mit Mondsee-Blick um 2,2 Mio Euro

Kultur, Sport, Natur und Erholung: Das vielfältige Angebot macht das Salzkammergut zu einem begehrten Wohnsitz. Liegenschaften mit Seezugang, Seeblick oder die Nähe zu Attersee, Wolfgangsee, Traunsee und Mondsee bilden auch 2026 das absolute Premiumsegment und bleiben extrem wertstabil, wie aus dem aktuellen Marktreport von Engel & Völkers hervorgeht. 
Dem Vorjahrestrend folgend verzeichnet die Region eine stabile Marktentwicklung bei leicht steigenden Preisen für Wohnimmobilien. Im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser liegen die Verkaufspreise in sehr guten Lagen aktuell bei 2,2 Mio. bis 12 Mio. Euro (2025: 2,2 Mio. bis 11,6 Mio. Euro), während Objekte in guten Lagen ebenfalls einen Preisanstieg auf 1,5 Mio. bis 6 Mio. Euro verzeichnen (2025: 1,5 Mio. bis 5,5 Mio. Euro).

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Starke Nachfrage bei Immobilien im Salzkammergut: Anwesen oberhalb des Traunsees um 4,3 Mio. Euro.


Ähnlich präsentiert sich der Markt für Eigentumswohnungen: In sehr guten Lagen liegen die Kaufpreise aktuell zwischen 8.500 und 17.500 Euro/m² (bis 17.200 Euro/m² im Jahr 2025). 

Starke Nachfrage aus Wien und Salzburg

„Das Zusammentreffen einer begrenzten Verfügbarkeit von Premium-Objekten mit einer konstant hohen Nachfrage ist ein klares Zeugnis für die außerordentliche Stabilität dieses Marktes“, erklärt Mark Hüsges, Geschäftsführer von Engel & Völkers Salzburg & Salzkammergut. Die Nachfrage komme vermehrt aus den regionalen Märkten Wien und Salzburg sowie aus etwa aus dem Großraum München. Dabei gewinnen sanierungsfähige Villen und Landhäuser zunehmend an Bedeutung.

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