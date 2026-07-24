Häuser am See: Wer jetzt die Villen im Salzkammergut kauft

Kultur, Sport, Natur und Erholung: Das vielfältige Angebot macht das Salzkammergut zu einem begehrten Wohnsitz . Liegenschaften mit Seezugang, Seeblick oder die Nähe zu Attersee, Wolfgangsee, Traunsee und Mondsee bilden auch 2026 das absolute Premiumsegment und bleiben extrem wertstabil, wie aus dem aktuellen Marktreport von Engel & Völkers hervorgeht. Dem Vorjahrestrend folgend verzeichnet die Region eine stabile Marktentwicklung bei leicht steigenden Preisen für Wohnimmobilien . Im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser liegen die Verkaufspreise in sehr guten Lagen aktuell bei 2,2 Mio. bis 12 Mio. Euro (2025: 2,2 Mio. bis 11,6 Mio. Euro), während Objekte in guten Lagen ebenfalls einen Preisanstieg auf 1,5 Mio. bis 6 Mio. Euro verzeichnen (2025: 1,5 Mio. bis 5,5 Mio. Euro).



Ähnlich präsentiert sich der Markt für Eigentumswohnungen: In sehr guten Lagen liegen die Kaufpreise aktuell zwischen 8.500 und 17.500 Euro/m² (bis 17.200 Euro/m² im Jahr 2025).

Starke Nachfrage aus Wien und Salzburg

„Das Zusammentreffen einer begrenzten Verfügbarkeit von Premium-Objekten mit einer konstant hohen Nachfrage ist ein klares Zeugnis für die außerordentliche Stabilität dieses Marktes“, erklärt Mark Hüsges, Geschäftsführer von Engel & Völkers Salzburg & Salzkammergut. Die Nachfrage komme vermehrt aus den regionalen Märkten Wien und Salzburg sowie aus etwa aus dem Großraum München. Dabei gewinnen sanierungsfähige Villen und Landhäuser zunehmend an Bedeutung.