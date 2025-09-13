Immo

Wohnmarkt: Mietwohnungen sehr gefragt, Zurückhaltung beim Kauf

Schön sanierte Altbauwohnung ohne Einrichtung
Freie Mietwohnungen finden binnen zwei Tagen neue Mieter. Mehr Angebot gibt es am Kaufmarkt, Käufer lassen sich Zeit.
Von Ulla Grünbacher
13.09.25, 05:00
Zusammenfassung

  • Wohnungsvermietung in Wien läuft sehr gut, während in Graz ein Überangebot herrscht und Vermieter mit Incentives reagieren.
  • Wohnungskauf zieht langsam an, vor allem bei Bestandswohnungen, aber Banken bleiben bei Kreditvergabe zurückhaltend und Neubau stagniert wegen hoher Baukosten.

Immobilienexperten rechnen mit einer schwachen Erholung der Immobilienmärkte. Noch sei kein Ende  der angespannten Lage in Sicht. „Wir spüren den rauen Wind in der Wirtschaft und auch in der Immobilienwirtschaft“, betont ÖRAG-Vorstand Stefan Brezovich.  Für ihn gelte daher nicht mehr das Motto „survive ’til 25“, sondern vielmehr „safe haven in 27“ – erst Ende 2026  wird sich der Immobilienmarkt nachhaltig stabilisiert  haben.  
Die Zahlen zeigen es deutlich: Das Transaktionsvolumen am österreichischen Immobilienmarkt ist auf ein Drittel heruntergefahren, beziffert Michael Buchmeier. Die neuen Kunden seien Masseverwalter – statt wie bisher Bauträger.

Stefan Brezovich ist Vorstand der ÖRAG

Gut läuft es bei der Vermietung von Wohnungen, vor allem in Wien. „Jede Wohnung ist in ein bis zwei Tagen vermietet“, weiß  Aleksandra Mitrovic, Bereichsleiterin Wohnen Miete und Prokuristin der Immobilienvermittlung bei der ÖRAG. Der Markt sei sehr angespannt, da nur wenige neue Mietwohnungen errichtet werden. Die Einschätzung der Expertin: im nächsten Jahr könnte die Situation sich weiter zuspitzen. 

„Man muss als Mieter sehr schnell sein, um eine Wohnung zu bekommen“, rät Aleksandra Mitrovic. Anders sieht es etwa in Graz aus, wo in den vergangenen Jahren sehr viele neue Mietwohnungen errichtet wurden. Auf das teils zu große Angebot reagieren Vermieter mit Incentives, sie gewähren Mietern für einen  Wohnungsmietabschluss etwa   zu Beginn eine kurze  mietfreie Zeit.  

Noch Zurückhaltung beim Wohnungskauf

Auch im Wohnungskaufsegment hat sich die Lage leicht verbessert, die Nachfrage nach  Eigentumswohnungen ist wieder da  – vor allem im Bereich der Bestandswohnungen. Auch die Banken vermelden eine Zunahme  privater Wohnkredite.  Doch Kaufinteressenten  lassen sich  viel Zeit, den Markt vor einem Erwerb zu sondieren. „Schnelle Abschlüsse sind eine Rarität“, sagt Jelena Pirker, Bereichsleiterin Wohnen Eigentum Bauträger bei der ÖRAG.  Kaufwillig seien laut Pirker die „Best Agers“, die für ihre Kinder  Wohnungen erwerben. Gefragt seien vor allem rund  70 Quadratmeter große Wohnungen mit drei Zimmern.

Zwar sind die Lockerungen der Kreditvergabe spürbar, weil die KIM-Verordnung im Sommer ausgelaufen  ist. Dennoch würden drei von fünf Banken  aus lauter Sorge vor strengen Prüfungen durch die Finanzmarktaufsicht  (FMA) weiterhin die Kriterien der KIM-Verordnung in der Praxis anwenden, sagt  der Obmann der Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich, Hannes Dolzer.  Positive Nachricht: Allerdings können sich nun wieder mehr Menschen den Eigentumserwerb leisten, da die Gehälter spürbar gestiegen sind. Daher kommt zunehmend Schwung in den Kaufmarkt im Wohnbereich. Die ÖRAG-Experten erwarten, dass vor dem nächsten Bilanzstichtag im Herbst viele Wohnimmobilien auf den Markt kommen, auch weil die Banken die Kredite nicht auf Dauer stunden können.  

