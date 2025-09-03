Sanierte Schätze: Warum der Kauf älterer Immobilien interessant ist

Der Immobilienmarkt ist stabiler als zuletzt, bessere Finanzierungsmöglichkeiten durch gesunkene Zinsen und ein stärkeres Vertrauen in den Markt sorgen für mehr Dynamik. Die Zahl an Käufen und Verkäufen wächst in allen Bundesländern. Laut Wohnstudie 2025 von Integral im Auftrag von sReal Immobilien und Erste Bank und Sparkasse planen mehr als ein Drittel der Befragten umzuziehen. Die Nachfrage konzentriert sich vor allem auf Gebrauchtobjekte. Das Thema Sanierung – ob schrittweise oder als Argument bei der Preisverhandlung – steht dabei im Mittelpunkt. Die Neubau-Erstbezugsimmobilie ist im Vergleich dazu weniger gefragt, aber auch hier kehrt das Interesse zurück. Käufer nehmen sich mehr Zeit für ihre Entscheidung. In der zweiten Jahreshälfte wird eine stärkere Nachfrage erwartet. „Wer kaufen will, sollte die derzeit stabile Zinssituation und das gute Angebot am Gebrauchtmarkt nutzen – die Auswahl ist groß, Verhandlungsspielraum gegeben“, fasst Martina Hirsch, Geschäftsführerin von s Real, zusammen.

Die Nachfrage nach Mietwohnungen bleibt in Wien hoch, während die Fertigstellungszahlen sinken. Die Angebotsverknappung trifft gut gelegene Bezirke. Bei Kaufpreisen ist in Wien von einer stabil-positiven Wertentwicklung auszugehen, wobei Mikrolage und Ausstattung für die Preisentwicklung ausschlaggebend sind. Die Nachfrage am Markt ist in Niederösterreich gestiegen, dennoch bleibt das Umfeld preissensibel. Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation in Niederösterreich ist hoch (81 Prozent), der Wunsch zu übersiedeln ist seit 2023 gesunken. „Wer jetzt kauft, profitiert doppelt: von stabilen oder teils sogar leicht gesunkenen Preisen und einer größeren Auswahl. Langfristig sichert man sich damit ein Eigenheim oder eine solide Kapitalanlage in einem Markt, der sich wieder Richtung Wachstum bewegt“, so Nino Lutz, sReal Prokurist und Leiter der Regionen Wien /NÖ Ost/Mitte.