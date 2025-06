Wellness auf Bali: Zwei Salzburger bauen nachhaltiges Villenresort

Der Salzburger Johannes Weissenbäck hat sich seinen Traum erfüllt. Er wollte immer auf einer Insel leben und ein Haus bauen. Gelungen ist ihm das auf Bali , wo er seit mittlerweile elf Jahren lebt. Aus einem Haus sind mittlerweile sehr viele geworden. Mit seinem Unternehmen OXO Living hat er bereits fünf Immobilienprojekte fertiggestellt. Das jüngste Projekt – „The Pavilions“ – realisiert er aktuell gemeinsam mit dem renommierten Salzburger Architekten Chris Precht , Inhaber des innovativen Studio Precht in Pfarrwerfen. Das gemeinsame Projekt mit 24 Villen wird in Nuanu City umgesetzt – einer Stadt auf 44 Hektar, die Kunst, Design, Bildung und nachhaltige Entwicklung miteinander verbindet.

Wellness auf Bali Das Besondere bei „The Pavilions“: Hier soll erstmals ein Wellness-Living-Konzept umgesetzt werden. Im Herzen der Anlage wird sich das Wellness-Zentrum befinden, das allen Villen gleichermaßen zur Verfügung steht. Zur Ausstattung gehören eine klassische Sauna, ein traditionelles Hammam sowie mehrere Pools – darunter auch ein Becken zum Eisbaden.

Ergänzt wird das Angebot durch ein hochwertig ausgestattetes Fitnessstudio sowie ein Wellness-Studio mit großzügigem Raum für Yoga-, Pilates- und Atem-Sessions. Eine chillige Lounge und das „Organic Health Café“ runden das Angebot ab.

© OXO Living Johannes Weissenbäck, OXO Living

Im Mittelpunkt des Wellness-Bereiches liegt ein Zen Meditations- und Klangraum, designed in Form einer Pyramide. „Jedes Haus in Bali hat einen Tempel. Und was ist der moderne Tempel? Das ist der Raum, wo man sich selbst findet“, so Weissenbäck über die Idee hinter dem Konzept.

© Studio Precht Chris Precht, Studio Precht

Der Architekt Über die Arbeit mit dem Salzburger Architekten schwärmt der Unternehmer: „Ich habe zum ersten Mal mit einem Österreicher zusammengearbeitet. Es hat super funktioniert, wegen des Dialekts hat es sich sogar sehr heimisch angefühlt.“ Chris Precht ist bekannt für seine visionären Konzepte, die sich mit nachhaltigem Bauen und intelligenter Flächennutzung auseinandersetzen. Precht bezieht die Natur als Herzstück in alle Projekte ein und sein Fokus gilt der Nachhaltigkeit und der Ökologie.

© OXO Living Die Architektur von Chris Precht: naturverbunden und zeitlos.

Lokale Materialien Auf Bali will er etwas schaffen, was sich nach Bali anfühlt und doch zeitlos ist. Er arbeitet mit Materialien, die es dort gibt, wie rote Ziegel, Steinplatten für die Dächer und Bali Greenstone für das Pool. Die Häuser sind in Ziegelbauweise errichtet und nach innen orientiert, in U- oder L-Form gebaut, damit Privatsphäre garantiert ist. Chris Precht hat sich viel mit Schlaftherapie beschäftigt. Daher sind die Schlafzimmer klein ausgefallen, vor allem für balinesische Verhältnisse, wo ein 120 m2 großes Master-Bedroom schon fast zum Standard gehört. Wichtig war ihm, stattdessen die Wohnzimmer zu öffnen.

Auch auf eine Klimaanlage soll verzichtet werden können, vielmehr wird auf natürliche Belüftung und Beschattung gesetzt. Es gibt keine riesigen Glasfronten, die von der Sonne aufgeheizt werden können, sondern die Räume öffnen sich Richtung Innenhof. Die heiße Luft soll über eine Kammer zwischen Außen- und Innendach abgeleitet werden.

© OXO Living Das Wohnzimmer öffnet sich zum grünen Innenhof. Die Ziegelwände bleiben sichtbar.

Verkauf gestartet Der Verkauf der 24 Villen hat am 8. Juni gestartet: ab 500.000 Euro, mit drei bis sechs Schlafzimmern, Wohnzimmer, Küche, Pool, mit 180 bis 200 m2 Wohnfläche und 350 m2 Grund. Neben Indonesiern interessieren sich viele Investoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz für das Projekt. Vermietet werden die Villen an Touristen von OXO Living, was den Eigentümern wieder Geld in die Kassa spült. Spatenstich ist im August, die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2027 geplant.

© OXO Living Enge Wege zwischen den Häusern sind typisch balinesisch.