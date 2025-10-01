Sparpotential nutzen: Warum sich der Immobilienkauf 2025 lohnen kann

„2024 hat sich der Einfamilienhausmarkt wieder ins Positive gedreht. Zum Halbjahr 2025 haben auch die Eigentumswohnungen nachgezogen, es wurde wieder deutlich mehr verkauft. Der Höchststand beim Wohnungsangebot ist bereits überschritten, liegt aber noch immer auf einem guten Niveau. Die Preise sind im ersten Halbjahr moderat gestiegen, im Vergleich zur Inflationsrate sogar minimal gesunken. Die Zinssituation hat sich beruhigt und langfristige Fixzinskredite sind erschwinglich und planbar. Das Wohnbau-Kreditvolumen ist im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um über 50 % gestiegen. Der Traum von den eigenen vier Wänden ist wieder für mehr Menschen in greifbare Nähe gerückt“, sagt Remax Austria Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer. Die Wohnungspreise sind nach dem Rekordjahr 2022 gesunken, 2023 um 1,6 Prozent. 2024 sind sie um ein Prozent gestiegen, allerdings weit unter der Inflationsrate. 2025 rechnet das Maklernetzwerk Remax mit einem Preisanstieg um 2,8 Prozent, ebenfalls unter der Inflationsrate von 3,3 Prozent.

