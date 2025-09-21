Von Eisenstadt bis Bregenz: Wo der Wohnungskauf am billigsten ist

Je weiter im Westen, desto teurer: Raiffeisen Immobilien hat auch heuer wieder die Preise für Eigentumswohnungen in den österreichischen Landeshauptstädten analysiert. Im Osten Österreichs wohnt es sich günstiger als im Westen.

Am günstigsten in Eisenstadt

Der Vergleich der Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen zeigt auch 2025 wieder ein deutliches Ost-West-Gefälle: Am günstigsten wohnt man in Eisenstadt (2.800 €/m2) und St. Pölten (€ 2.900/m2), am tiefsten muss man in Innsbruck mit 6.200 Euro und Salzburg mit 5.800 Euro pro Quadratmeter in die Tasche greifen. Ausnahme im Osten ist Wien, die Bundeshauptstadt ist mit Durchschnittspreisen von 5.700 Euro pro Quadratmeter vergleichbar teuer wie Salzburg.