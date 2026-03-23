Hotel Mama, Hotel Papa: Vom Zusammenleben daheim

Der Zeitpunkt, wann Kinder ihre erste eigene Wohnung beziehen, hängt von vielen Faktoren ab. 26 Prozent der Bevölkerung in österreichischen Privathaushalten haben im vergangenen Jahr mit einem oder beiden Elternteilen in einem Haushalt gelebt. Die Mehrheit der Jungen zieht mit Mitte 20 von zu Hause aus, belegen Zahlen der Statistik Austria. „2025 lebten rund 97 Prozent der 15- bis 19-Jährigen bei einem oder beiden Elternteilen, bei den 25- bis 29-Jährigen war es jede bzw. jeder Vierte“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin.

Bei den über 30-Jährigen gebe es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. In dieser Altersgruppe wohnen deutlich mehr Männer als Frauen bei den Eltern. Ab dem 30. Lebensjahr lebt nur noch ein kleiner Teil – zehn Prozent und mit steigendem Alter immer weniger – im Elternhaus. Bei den 30- bis 34-Jährigen gab es einen geringfügigen Anstieg von 9,8 auf 10,3 Prozent, durch eine Zunahme bei Frauen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/skynesher/istockphoto Das Zusammenleben unter einem Dach kann ein Gewinn sein, nicht nur, weil man sich Wohnkosten spart