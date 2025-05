Eine Nacht im Kunstwerk: Arthur Arbesser designt Hotelzimmer

Im historischen Gebäude des Hotels Altstadt Vienna ist jedes Zimmer ein Kunstwerk für sich. Die Räume des Boutiquehotels in der Kirchengasse in Wien-Neubau werden von namhaften Designern wie Lili Hollein, Architekten wie Matteo Thun und Künstlern wie Tobias Moretti gestaltet.

© Altstadt Vienna/Nicky Webb Viel Farbe in Zimmer 14: mit dem Stoff „Flowers“ und den bunten Fliesen.

In diese Riege der kreativen Gestalter reiht sich in diesem Jahr der Wiener Designer Arthur Arbesser ein. Zwei Zimmer gestaltete der in Mailand ansässige Kreative mit viel Freude am Schaffen seiner ganz persönlichen „Wiener-Mailänder Melange“, wobei er für die Wiener Elemente mit Möbeln und Stoffen der niederösterreichischen Möbelmanufaktur Wittmann arbeitete.

© Altstadt Vienna/Nicky Webb Hingucker in Zimmer 14 sind etwa Josef Hoffmanns Kubus-Fauteuil und der Fledermaus-Stuhl von Wittmann.

Zwei Zimmer, zwei Stile In Zimmer 14 besteht die Basis aus zwei Farben, die Arbesser mit dem Wiener Jugendstil verbindet: ein tiefes, intensives Blau und ein sattes Safrangelb. Sie bilden einen starken Kontrast zur weißen Wand und den stilisierten Stuck-Elementen des Raumes.

Der farbenfrohe Stoff „Flowers“ hat der Designer in Kooperation mit Wittmann kreiert, er ziert das Wittmann-Bett Spring und ist eine Hommage an Josef Frank. Josef Hoffmanns Kubus-Fauteuil und der Fledermaus-Stuhl von Wittmann unterstreichen Arbessers Wiener Herkunft.

© Altstadt Vienna/Nicky Webb Im Zimmer 30 dominieren geometrische Elemente.

Schwarz-Weiß dominiert Das Spiel mit der Geometrie – dem Schachbrett, dem Würfel – war Arthur Arbessers Idee für Zimmer 30: Das Badezimmer ist ein schwarz-weißer Glaskubus, hergestellt von der Firma Josef Göbel aus der Steiermark, die bunt lackierten Nachtkästchen sind Würfel, angefertigt nach Arthur Arbessers Entwürfen und an der Wand über dem Bett schlängelt sich eine grafische Bordüre der Wiener Werkstätte.

© Altstadt Vienna/Nicky Webb Sehr clean: Schwarz-Weiß im Badezimmer.

Das hier eingesetzte Atrium Sofa von Wittmann besteht aus simplen Blöcken und der Teppich Chess erinnert an die Fliesen eines Wiener Stiegenhauses. So zieht sich das reduzierte, grafische Thema des Würfels auf verspielte Art und Weise durch das gesamte Zimmer.

„Ich liebe Hotels – vor allem wenn sie Charme und Flair haben – so wie das Hotel Altstadt in Wien. Es war mir eine große Freude zwei Zimmer zu gestalten – mit starken Farben und Mustern gemischt mit Design Klassikern“, so Arthur Arbesser.