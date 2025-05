Das gefällt Oma und Enkelin: Diese Traditionsmarken verbinden Generationen

Seit mehr als 500 Jahren steht Gmundner Keramik für österreichische Handwerkskunst und Tradition. In der Manufaktur im Salzkammergut (OÖ) wird jedes Stück von Hand gefertigt und bemalt, wodurch immer Unikate entstehen. Das ikonische grüngeflammte Design ist weltweit bekannt. Die Kollektion „Regenbogen“ bringt jetzt noch mehr Farbe auf den Tisch. Die bunten Kringel, die Teller, Tassen und Schalen zieren, sollen an die flüchtige Schönheit des Regenbogens erinnern. Ob beim Frühstück im Esszimmer oder bei der Kaffeepause auf der Terrasse: „Regenbogen“ sorgt für gute Laune, jedes Stück wird zu einem fröhlichen Blickfang.

Ein Stück Designgeschichte ist zurück: Nach fast drei Jahrzehnten wird in Wilhelmsburg (Niederösterreich) wieder Porzellan gefertigt. Die ikonischen „Daisy“-Tassen, einst weltweit millionenfach verkauft, werden am Originalstandort wieder hergestellt. Mit dem Relaunch lässt Hersteller Lilien die formgebende Dynamik der 1950er-Jahre wieder aufleben. Nicht umsonst nimmt die Kultform von Lilien im „Museum für angewandte Kunst“ einen Ehrenplatz ein. Die Neuausgabe ist mit neuzeitlichen Aspekten wie Kantenschlagfestigkeit und Spülmaschinentauglichkeit versehen. Geblieben ist die Farbgebung in den beliebten Pastelltönen.

Riedel Glas

Riedel ist bekannt für die Entwicklung und Produktion von einzigartigen rebsortenspezifischen Stielgläsern. Gerne gesehen in klassisch transparent. Doch das 300 Jahre alte Familienunternehmen aus Tirol kann es auch bunt treiben. Das beweisen neue Designs für 2025, etwa die Riedel Laudon Highball Gläser: Mit einer Hommage an klassisches Design, kombiniert mit einer modernen Note, präsentieren sie sich heuer in Orange/Pink, Rosé/Pink, Violett/Pink und Türkis/Gelb. Der neue Riedel Fatto a Mano Dekanter ist erhältlich mit einem transparenten Henkel sowie in den Farben Mint, Gelb/Orange oder Schwarz.