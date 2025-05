Platzhirsch im Badezimmer: Vossen feiert 100 Jahre

Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Marco Talasz: Vossen ist seit 100 Jahren innovativ. Die Marke hat Tradition, ist aber keineswegs angestaubt. Wir denken „Out of the Box“. Innovation liegt in unserer DNA. Wir haben viele Ideen, nicht alle schaffen es hinaus.

Unger: Wir garantieren Farbechtheit. Das Blau von vor 30 Jahren muss exakt gleich sein wie von 2025. Unser Leiter der Färberei ist ein Künstler in der Produktion, wie er den Ton auf den Punkt genau trifft, ist eine große Leistung. Denn die Farbe reagiert auf Luftfeuchtigkeit, Temperatur und vieles mehr.