Gelbe Blätter am Hibiskus? Umtopfen könnte die Lösung sein

"Vor Jahren wurde mir ein Zimmerhibiskus geschenkt, er hatte viele Blüten und Knospen. Er war etwa 45 cm hoch und buschig. Er blühte seither jedes Jahr und wuchs. Doch nun bekam er einzelne gelbe Blätter, die sich einrollten und abfielen. Irgendwo las ich, dass ein sogenannter Glashaus-Effekt für ein paar Tage, also Wasserdunst in einem fest zugebundenen Plastiksack, gegen etwaige Spinnmilben etwas bewirken könnte. Tatsächlich erholte er sich, aber nur kurz. Der Hibiskus steht an einem ostseitigen Fenster. Was kann ich noch versuchen?“, fragt eine Leserin.