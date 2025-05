Pflege für die Wiese: So geht's

„Aufgrund des starken Unkrautbefalls schließe ich daraus, dass in der Vergangenheit viele Pflegefehler passiert sind. Klee, Löwenzahn, Gundermann oder Brunelle (beide Blau blühend) kommen nicht über Nacht“, so Dietrich Iser von Marchfeldrasen. „Ich kann nur raten, neu anzusäen, aber erst im Herbst. Denn die neue Saat muss ständig feucht gehalten werden, das gelingt bei starker und langer Sonneneinstrahlung nicht.“

Der Rasenexperte hat weitere Tipps zur Pflege: „Im Frühling und Sommer braucht das Gras einen Langzeitdünger mit hohem Stickstoffanteil, im Herbst einen Kalidünger. Nicht zu tief mähen, fünf Zentimeter stehen lassen. Häufig wird falsch gegossen. Richtig ist: Zweimal in der Woche beregnen, bei jedem Durchgang müssen 10 bis 12 Liter Wasser pro m² in das Erdreich eindringen.“