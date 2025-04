Gartenoase Pavillon: Ein Rückzugsort für alle Sinne

Klassische Pavillons aus Holz erinnern an englische Landhausgärten oder mediterrane Kleinode. Historische Vorbilder wie die Lustschlösschen der Renaissance zeugen von der langen Tradition dieser Gartenelemente. Metallpavillons mit verspielten Verzierungen wecken wiederum Erinnerungen an Grünanlagen des 19. Jahrhunderts, wo Dichter unter rankenden Rosen Verse ersannen. Die filigranen Strukturen bieten auch heute ein optisches Highlight sowie perfekte Rankhilfe für Kletterpflanzen, die den Pavillon in ein blühendes Kunstwerk verwandeln.

„Man muss Lust verspüren, ihn zu begehen“, nennt Eveline Vögerl, Gartenprofi aus Ebenau (die-gartenarchitektur.at), ein wesentliches Gestaltungskriterium. „Zur Bepflanzung schattiger Pavillons eignen sich Efeu, Kletterhortensie und Winterjasmin, für sonnige Plätze Rosen, Klematis oder Blauregen, dieser aber nur für Metallgestelle, da er stark verholzt.“

Moderne Pavillons setzen auf klare Linien, smarte Funktionen und minimalistische Eleganz. Aluminium und Stahl sorgen für Langlebigkeit und eine wartungsarme Nutzung. Besonders gefragt sind bioklimatische Pavillons: Diese High-End-Varianten verfügen über motorisierte Lamellen, die sich je nach Wetterlage automatisch anpassen und so für ein stets angenehmes Mikroklima sorgen.