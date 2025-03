Schwitzen mit Aussicht: So wird die Sauna zum Designerstück

Inspiration im Showroom

Seit mehr als 40 Jahren realisiert das steirische Familienunternehmen maßgeschneiderte Sauna-Unikate. Vor Kurzem hat Josef Deisl seinen neuen Concept Showroom in der Wiener Innenstadt am Schubertring 2 eröffnet.

Auf die Besucher wartet ein großer, lichtdurchfluteter Ausstellungsraum. Die raumhohe Videowall liefert einen Einblick in die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und erste Impulse für die Umsetzung daheim. „Wir wollen die Menschen einladen, ihre Visionen und Wünsche zur persönlichen Wellnessoase, ohne vorgefertigte Modelle, mit unseren Planern zu Papier zu bringen“, so Deisl.