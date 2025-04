Lichtakzente im Garten: Von warm-weiß bis insektenfreundlich

„Leuchten mit 2.700 Kelvin sind extra insektenfreundlich“, so Franke. Warmweißes Licht mit geringem Blauanteil zieht weniger nachtaktive Tiere an und schafft ein behagliches Ambiente. „Auch sogenannte Dark Sky-Leuchten, die das Licht nur nach unten abgeben, reduzieren Lichtverschmutzung und setzen gezielt Akzente.“

Apropos Farbe: „Während architektonische Leuchten an der Wandfassade oft in gedeckten Tönen wie Schwarz oder Anthrazit gehalten sind, setzen dekorative Modelle optische Highlights.

„Schöne Effekte in der Grünoase können mit zusätzlichen Solar-Erdspießleuchten erzielt werden, die einen Baum, Strauch oder eine Blumeninsel auch abends in Szene setzen.“

Extra-Tipp der Experten: Bei Wandleuchten Stil und Position an die Architektur des Hauses anpassen. Generell: Warmweißes Licht (2.700K) und eine hohe Schutzklasse (IP65) sorgen für eine lange Lebensdauer. Am besten Musterleuchten ausborgen und am Abend eine Probebeleuchtung machen. Denn, so Franke: „Licht ist schwer zu erklären, es ist besser, man sieht und fühlt es.“ - Susanna Pikhart