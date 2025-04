Blumenzauber: Wie man jeden Tisch festlich dekorieren kann

Ideen zum Nachmachen liefert er mit seinem neuen Buch „Blumen, Glanz und Tafelfreuden“. Von fröhlichen Sommerfesten bis zu glanzvollen Winterabenden: Zwölf kunstvolle Dekorationen für zahlreiche Anlässe – hinreißend fotografisch in Szene gesetzt und mit Making-Off-Bildstrecken nachvollziehbar gemacht – verwandeln jeden Tisch in ein unvergessliches Erlebnis. Mit zahlreichen praktischen Tipps und QR-Links zu detaillierten Anleitungen.

„Ein gedeckter Tisch ohne Blumen ist für mich kein wirklich gedeckter Tisch“, so der Florist. „Manchmal verwende ich, was gerade an Pflanzen da ist oder in unserem kleinen Garten wächst. Wichtig ist am Ende nur, dass man einen unvergesslichen Ort für einen unvergesslichen Tag schafft.“