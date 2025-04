Genießen wie die Briten: Was man über die Kultur des Teetrinkens wissen sollte

Der Tee wird in Großbritannien gerne in den sogenannten Tea Rooms genossen.

Was man wissen sollte

Der „afternoon tea“ findet nicht am Esstisch, sondern im Salon oder im Wohnzimmer statt. Ein einheitliches Teeservice signalisiert den Gästen: Hier ist ein Tea-Time-Profi am Werk. „Damit stellen Sie außerdem sicher, dass der pure Tee in jeder Tasse gleich schmeckt“, so Anja Birne. Die Kanne sollte so groß sein, dass jeder Gast eine Tasse Tee eingeschenkt bekommt und trotzdem noch Tee in der Kanne verbleibt.