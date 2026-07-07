Palmfarn richtig gießen: Warum viele in dieser Phase scheitern

Die Blätter des Palmfarns von KURIER-Leser Richard Witzelsberger haben sich Gelb gefärbt. Er fragt: „Die Palme steht in einem riesigen Topf und ich gieße einmal pro Woche ca. ein Liter. War das zu wenig?“

Monika Grabner von Palmentraum gibt zu bedenken, dass der Palmfarn (Cycas revoluta) meist einmal im Jahr einen kräftigen Neuaustrieb bildet: „Dabei können innerhalb weniger Wochen 15 bis 20 neue Blätter erscheinen. In dieser Phase hat die Pflanze einen deutlich erhöhten Bedarf an Wasser und Nährstoffen. Wenn in genau dieser Austriebsphase zu wenig gegossen oder gedüngt wurde, kann es dazu kommen, dass der neue Austrieb gelblich erscheint. Der Austrieb eines Palmfarns ist meist daran zu erkennen, dass der innere Kopf der Pflanze anschwillt. Sobald die ersten jungen Blätter sichtbar werden – meist erkennt man innen zwei bis drei frische grüne Blätter, beginnt der eigentliche Neuaustrieb. Genau in dieser Phase sollte die Pflanze gut gegossen und ausreichend gedüngt werden. Zusätzlich kann es sein, dass die Pflanze während oder kurz nach dem Austrieb etwas mehr Licht bekommen hat. Gerade junge, noch weiche Blätter reagieren empfindlicher auf veränderte Lichtverhältnisse.“