Innovation bis Notwendigkeit: Österreichs Fertighäuser im Wandel

Die Modulbauindustrie entwickelt sich unterdessen weiter, in Richtung verdichtete Bauweise, Reihen- und Doppelhäuser, Aufstockungen, Büros, kleine Hotels. Die industrielle Vorfertigung von möglichst großen Bauteilen lasse sich schließlich überall einsetzen. Momentan extrem gefragt: „Kindergärten, weil das verpflichtende zweite Kindergartenjahr kommt“, so Murhammer.

Daher würde in vielen Gemeinden an- und ausgebaut. So gibt es allein bei der Einreichung für den niederösterreichischen Holzbaupreis 15 Kindergarten-Projekte. Eine echte Nische für die Branche. „Viele Hersteller haben mittlerweile Schwesterunternehmen, die sich ausschließlich darum kümmern“, so Murhammer.