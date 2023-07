Esstisch mit geschwungenem Sockel: Herzstück des Esszimmers

„Mateo“ wurde heuer beim Salone in Mailand vorgestellt. Der Tisch ist in verschiedenen Größen, Höhen und Konfigurationen erhältlich und eignet sich daher für unterschiedliche Zusammensetzungen von Familien. Zum Beispiel mit einem Durchmesser von 120 cm und einer Höhe von 64 cm. „Mateo“ gibt es in verschiedenen Farben, wie im Bild in samtigem Piniengrün, in Mandelweiß oder in Burgunderrot. Erhältlich bei molteni.com, Preis momentan noch auf Anfrage.