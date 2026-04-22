Undichte Eingangstür: Wer bezahlt die Reparatur?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 4. Mai 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um eine Eingangstür geht.



FRAGE: Die Eingangstür zu meiner Eigentumswohnung ist schon sehr alt und im vergangenen Winter habe ich bemerkt, dass es stark hereinzieht. Ich habe mich an die – meist schlecht informierte – Hausverwaltung gewendet. Diese teilte mir mit, dass ich die Reparatur selbst bezahlen muss. Stimmt das wirklich?