Reparaturfonds: Wie risikoreich darf die Verwaltung veranlagen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 7. April 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um den Reparaturfonds geht.



FRAGE: Ich bin Wohnungseigentümer, in unserem Reparaturfonds liegen 120.000 Euro. Wir als Eigentümergemeinschaft sind der Meinung, dass die Hausverwaltung das Geld schlecht veranlagt. Können wir die Hausverwaltung dazu zwingen, das Geld länger bindend zu veranlagen?