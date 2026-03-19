Eigentümer zahlt seine Pflichtbeiträge nicht: Wer haftet?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 9. März 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um unbezahlte Betriebskosten und Rücklagen geht.



FRAGE: Eine Wohnungseigentümerin in unserem Mehrparteienhaus hat vier Jahre lang keine Betriebskosten und Rücklagen bezahlt. Mittlerweile fehlen 17.000 Euro. Die Hausverwaltung hat erst vor Kurzem reagiert und mit der Eigentümerin eine Rückzahlung über mehrere Jahre vereinbart. Was passiert, wenn das Geld nicht bezahlt wird? Wer haftet? Kann die Hausverwaltung aufgrund dessen abberufen werden?