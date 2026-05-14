Wer kümmert sich um allgemeine Schäden von Mietern?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 18. Mai 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Schäden durch Mieter geht.



FRAGE: Ich wohne in einem Mehrparteienhaus als Eigentümer. Mehr als die Hälfte der Wohnungen ist vermietet. Die Mieter wechseln häufig, verursachen Schäden, zum Beispiel an Wänden im Stiegenhaus. Die Allgemeinheit muss dafür aufkommen. Der Hausverwaltung ist das egal. Auf Briefe wird nicht reagiert. Kann sich die Hausverwaltung heraushalten?