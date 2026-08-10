Betriebskosten: Wann muss der Verwalter über eine Erhöhung informieren?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 10. August 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Betriebskosten geht.



FRAGE: Wir sind Wohnungseigentümer in einem Haus mit 22 Wohnungen und haben jetzt eine hohe Nachzahlungsforderung bekommen. 350 Euro für die Wohnung, 50 Euro für die Garage. Aufgefallen ist uns, dass die Gebäudeversicherung nun doppelt so hoch ist. Die Hausverwaltung hat uns nicht vorab informiert und die Erhöhung nicht in der Vorschau angekündigt. Ist das korrekt? Darf der Verwalter eine Honorarnote verrechnen, weil er eine Auskunft beim Rechtsanwalt betreffend einer Wallbox für einen einzelnen Eigentümer eingeholt hat?