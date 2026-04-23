Muss ich ein Service zahlen, das ich nicht beauftragt habe?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 4. Mai 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um den Austausch eines Wärmetauschers geht.



FRAGE: Ich habe eine Eigentumswohnung mit Fernwärmeanschluss. Jetzt habe ich eine Rechnung vom Installateur bekommen, weil ein Wärmetauscher getauscht wurde. Dieser liegt außerhalb der Wohnung. Muss ich diese Rechnung bezahlen, obwohl ich weder vom Tausch wusste, noch diesen beauftragt habe? Laut Hausverwaltung hat der Hausmeister den Tausch beauftragt.