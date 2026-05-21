Ein Teil der ursprünglichen Stiege des Eiffelturms in Paris wird versteigert. Das 14-stufige Spiralsegment ist ein Original und stammt aus dem Jahr 1889, als der Turm auf der Weltausstellung präsentiert wurde. Der Turm diente damals als monumentales Eingangsportal und Aussichtsturm der Weltausstellung. Der Erbauer des Eiffelturms war der Ingenieur Gustave Eiffel.

Mit anfangs 312 Metern war der Turm bis zum Jahr 1930 das höchste Bauwerk der Erde. Der Teil der Stiege, der nun versteigert werden soll, wurde mehr als 40 Jahre lang sorgsam eingelagert. Die Versteigerung findet im Artcurial House in Paris statt.