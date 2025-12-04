Meisterwerke im Morgengrauen: Wie der Waschplatz zum Designobjekt wird

Zahnpasta, Licht, Spiegelbild. Hier nimmt der Tag seinen Anfang und meist auch sein Ende. Der Waschplatz ist der heimliche Hauptdarsteller jedes Morgens und Abends: unverzichtbar, stilmäßig bereits auf Augenhöhe mit Küche und Wohnraum, ein stiller Mikrokosmos des Alltäglichen, funktional, vertraut und doch designmäßig im Wandel. „Wir sehen eine klare Bewegung hin zu kompakten, ruhig gestalteten Waschplätzen, die den Stauraum im Möbelstück konsequent freispielen“, sagt Guido Salentinig, Geschäftsführer von Geberit Österreich. Möglich machen das smarte Konstruktionsdetails, etwa der horizontale CleanDrain-Ablauf, der hinter der Wand verschwindet und die Siphon-Aussparung im Unterschrank überflüssig macht. Das Ergebnis: schlanke Fronten, gut nutzbare Schubkästen und ein aufgeräumtes Gesamtbild. Für kleine Grundrisse kommen maßgeschneiderte Becken-Geometrien wie bei Geberit iCon hinzu, kombiniert mit optionalem Licht, das sich zum Beispiel via „ComfortLight“ an den Tagesrhythmus anpasst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stone4you/MW-Architekturfotografie Natursteine von Stone4you machen den Waschplatz edel.

Die neue Ästhetik Die Faszination moderner Waschplätze entsteht im Stillen: in Flächen, die das Licht halten, in Formen, die sanft ineinander übergehen, und in der Haptik. „Angenehme Natursteine wie Kalkstein und Travertin, ergänzt um Marmore und widerstandsfähige Granite, sind besonders gefragt“, sagt Georg Leeb, CEO von Stone4you. „Beige- und Sandnuancen schaffen Ruhe und Großzügigkeit, gebürstete bzw. sandgestrahlte Oberflächen wirken samtig. Travertin punktet mit seiner lebendigen, aber ruhigen Porenstruktur, Kalkstein mit homogener, weicher Zeichnung – beides funktioniert an Wand, Boden und am Waschtisch.“

Insgesamt verschiebt sich die Ästhetik zu matten, natürlichen Finishes mit subtiler Zeichnung statt stark polierter Spiegeloberflächen, so der Fachmann, „passend zum Wunsch nach Spa-Charakter und taktilem Komfort“. Je nach Stein ist die passende Imprägnierung ratsam, die das Eindringen von Wasser und Schmutz verlangsamt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Duravit Vitrium-Möbel von Duravit setzen neue Akzente im Bad.

Keramik wiederum liefert den funktionalen Kontrapunkt: pflegeleicht, robust, hygienisch. Geberit setzt mit KeraTect-Glasuren auf Langlebigkeit und reduzierte Schmutzanhaftung, Laufen auf ultradünne SaphirKeramik, die mit hoher Bruchfestigkeit überrascht. Duravit wiederum zeigt, dass Nachhaltigkeit auch ästhetisch sein kann: mit glasurbasierten Recyclinganteilen und antibakterieller Oberfläche. Stein mit Metall, Holz mit Keramik Die neue Badgeneration liebt Materialkontraste – Stein mit Metall, Holz mit Keramik, matt mit glänzend. Nicht zu vergessen: Badmöbel mit verstecktem Stauraum. „Widerstandsfähige Materialien, saubere Kantenversiegelungen und belastbare Beschläge sind entscheidend, damit die Formstabilität lange erhalten bleibt“, erklärt Salentinig.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Geberit Mit Geberit ONE wandert der Abfluss hinter die Wand.

Armaturen machen das Bad zum Erlebnis Und dann sind da die Armaturen, jene feinen Skulpturen des Alltags, die Wasser quasi in Form bringen. Michael Fürst, Sales & Marketing Director von Dornbracht Austria, beobachtet „eine klare Bewegung hin zu weicheren, organischeren Formen“. „Der Minimalismus bleibt zwar bestehen, verliert aber seine Strenge – die Linien werden fließender, die Übergänge harmonischer.“

In Dornbrachts Atelier wird gar aus individuellen Ideen Realität: maßgeschneiderte Finishes, Unikate mit Griffen aus Leder oder Holz, metallische Oberflächen in dunklem Chrom, Platin oder Kupfer. Fürst: „Moderne Technologien ermöglichen heute Wassererlebnisse mit reduziertem Verbrauch, etwa durch präzise Strahlsteuerung, optimierte Durchflussmengen oder thermostatisch geregelte Systeme.“ Gleichzeitig steigt der Komfort: Smarte Bedienelemente, App-gestützte Steuerungen und voreingestellte Programme vereinen nachhaltige Nutzung und Sicherheit.