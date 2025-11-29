Von Bregenz bis Linz: Neue Wahrzeichen dank innovativer Bauherren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Gute Bauherrenschaft ist essenziell, damit in Zusammenarbeit mit Architekten besondere Projekte entstehen können. Das betonen Planer immer wieder. Doch wie sieht so ein gutes Zusammenspiel aus und wie bringt sie herausragende Architektur und Innovation hervor? Seit 1967 geht der Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs dieser Frage nach, begleitet die Entwicklung der österreichischen Architekturlandschaft und dokumentiert die Kräfte, die die gebaute Umwelt prägen.

Der Preis honoriert Personen, die sich als Bauherr, Auftraggeberin oder Mentor für die Baukultur in Österreich verdient gemacht haben. Ausgezeichnet werden beispielhafte Projekte, bei denen die intensive Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Architekt zu außergewöhnlichen Lösungen geführt hat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gregor Graf Domcenter in Linz, beauftragt von der Bischof-Rudigier-Stiftung, geplant von Peter Haimerl Architektur und Studio Clemens Bauder.

Aus den 112 Einreichungen wurden 24 Projekte nominiert. Daraus ermittelte die Hauptjury die diesjährigen Preisträger des ZV-Bauherrenpreises 2025. Das Domcenter in Linz Bauen an der Flanke eines hundert Jahre alten Doms, wie gelingt das? Der Entwurf eines Pavillons bewältigt eine auf den ersten Blick kaum lösbare Aufgabe: einem historischen Gebäude einen weiteren Eingang mit Infocenter an die Seite zu stellen. Die Bischof-Rudigier-Stiftung als Bauherrin wollte den Dom an der Ostseite öffnen, um den Domplatz besser nutzen zu können. Die Lösung: drei Baldachine, die hinter einer zurückgesetzten Glasfassade Café, Infostand und Zugang beherbergen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hertha Hurnaus House of Schools in Linz für den Campus der Johannes Kepler Uni wurde von der BIG errichtet, nach Plänen von querkraft Architekten.

House of Schools in Linz Mit dem HOS House of Schools ist für die JKU am Campus ein moderner Lern- und Arbeitsort entstanden. Der Stahlbeton-Skelettbau beherbergt Büros und Seminarräume. Das Atrium verbindet die fünf Ebenen. Bei der Fassade ist ein Pfosten-Riegel-System der Stahlkonstruktion mit Elementen von Sonnenschutz und Begrünung vorgelagert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Schreyer Wohnbau Loftflügel am Nordbahnhof in Wien für Wiener Städtische Versicherung AG, geplant von StudioVlayStreeruwitz ZT.

Loftflügel in Wien Der „Loft-Flügel“ an der Ecke Bruno-Marek-Allee und Taborstraße im 2. Bezirk ist architektonischer ein Sonderfall unter den Geschoßwohnungsbauten am Nordbahnhof. Der vorgesetzte Laubengang zum Innenhof dient der Erschließung, beherbergt aber auch die privaten, teils durch Vorhänge abgetrennten Freibereiche der Loftwohnungen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © HWA Waldarena in Velden, Kärnten. Bauherr: Fußballverein ATUS, geplant von Hohengasser Wirnsberger Architekten.

Waldarena in Velden Die vom Fußballverein ATUS von der Gemeinde Velden in Kärnten gepachtete Sportanlage war technisch veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Daher wurde die Sportanlage neu konzeptioniert. Neu entstanden sind vor allem der Vorplatz und die Tribüne.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dominic Kummer Museum Bezau, beauftragt vom Vorarlberg Museumsverein, geplant von Innauer Matt Architekten ZT.

Museum Bezau Vor rund hundert Jahren entstand in Bezau, Vorarlberg, ein Heimatmuseum, das nun neu belebt wurde. Der Stadel wurde durch einen modernen Baukörper ersetzt. Der Neubau bietet Platz für verschiedene Ausstellungen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Albrecht Imanuel Schnabel Hotel und Wohnen am Hirschengrün in Salzburg. Bauherr: Katharina und Nikolaus Richter-Wallmann, geplant von LP architektur ZT und Dietrich Untertrifaller Architekten.

Hotel am Hirschengrün, Salzburg Aus dem ehemaligen Hotel Hirschenwirt entstand ein Quartier mit Hotel, Wohnen, Gewerbe und Innenhof. Die historische Lochfassade wurde neu interpretiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Patrick Johannsen Erweiterung der Windkraftanlage Simonsfeld, Niederösterreich, von juri troy architects.