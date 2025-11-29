Immo

Von Bregenz bis Linz: Neue Wahrzeichen dank innovativer Bauherren

Domcenter in Linz: Blick aus dem neuen Pavillon, der an der Ostseite des Bauwerks entstanden ist.
Die Preisträger des Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs zeigen, was bei guter Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekt entsteht.
Von Ulla Grünbacher
29.11.25, 05:00
Kommentare

Zusammenfassung

  • Der Bauherrenpreis ’25 der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs zeichnet die enge Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekt aus.
  • Aus 112 Einreichungen wurden 24 Projekte nominiert und mehrere innovative Bauwerke in ganz Österreich prämiert, darunter das Domcenter Linz und das House of Schools.
  • Die ausgezeichneten Projekte zeigen, wie partnerschaftlicher Dialog zu außergewöhnlichen architektonischen Lösungen und Innovationen führt.

Gute Bauherrenschaft ist essenziell, damit in Zusammenarbeit mit Architekten besondere Projekte entstehen können. Das betonen Planer immer wieder. Doch wie sieht so ein gutes Zusammenspiel aus und wie bringt sie herausragende Architektur und Innovation hervor? Seit 1967 geht der Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs dieser Frage nach, begleitet die Entwicklung der österreichischen Architekturlandschaft und dokumentiert die Kräfte, die die gebaute Umwelt prägen.

 Der Preis honoriert Personen, die sich als Bauherr, Auftraggeberin oder Mentor für die Baukultur in Österreich verdient gemacht haben. Ausgezeichnet werden beispielhafte Projekte, bei denen die intensive Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Architekt zu außergewöhnlichen Lösungen geführt hat.

46-220478388

Domcenter in Linz, beauftragt von der Bischof-Rudigier-Stiftung, geplant von Peter Haimerl Architektur  und Studio Clemens Bauder. 

Aus den 112 Einreichungen wurden 24 Projekte nominiert. Daraus ermittelte die Hauptjury die diesjährigen Preisträger des ZV-Bauherrenpreises 2025.

Das Domcenter in Linz

Bauen an der Flanke eines hundert Jahre alten Doms, wie gelingt das? Der Entwurf eines Pavillons bewältigt eine auf den ersten Blick kaum lösbare Aufgabe: einem historischen Gebäude einen weiteren Eingang mit Infocenter an die Seite zu stellen. Die Bischof-Rudigier-Stiftung als Bauherrin wollte den Dom an der Ostseite öffnen, um den Domplatz besser nutzen zu können. Die Lösung: drei Baldachine, die hinter einer zurückgesetzten Glasfassade Café, Infostand und Zugang beherbergen.

46-220478963

House of Schools in Linz für den Campus der Johannes Kepler Uni  wurde von  der BIG errichtet, nach Plänen von  querkraft Architekten. 

House of Schools in Linz

 Mit dem HOS House of Schools ist für die JKU am Campus ein moderner Lern- und Arbeitsort entstanden. Der Stahlbeton-Skelettbau beherbergt Büros und Seminarräume. Das Atrium verbindet die fünf Ebenen. Bei der Fassade ist ein Pfosten-Riegel-System der Stahlkonstruktion mit Elementen von Sonnenschutz und Begrünung vorgelagert.

46-220478389

Wohnbau Loftflügel am Nordbahnhof in Wien für Wiener Städtische Versicherung AG, geplant von StudioVlayStreeruwitz ZT.

Loftflügel in Wien

 Der „Loft-Flügel“ an der Ecke Bruno-Marek-Allee und Taborstraße im 2. Bezirk ist architektonischer ein Sonderfall unter den Geschoßwohnungsbauten am Nordbahnhof. Der vorgesetzte Laubengang zum Innenhof dient der Erschließung, beherbergt aber auch die privaten, teils durch Vorhänge abgetrennten Freibereiche der Loftwohnungen.

46-220478098

Waldarena in Velden, Kärnten. Bauherr: Fußballverein ATUS, geplant von Hohengasser Wirnsberger Architekten. 

Waldarena in Velden

Die vom Fußballverein ATUS von der Gemeinde Velden in Kärnten gepachtete Sportanlage war technisch veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Daher wurde die Sportanlage neu konzeptioniert. Neu entstanden sind vor allem der Vorplatz und die Tribüne.

46-220478390

Museum Bezau, beauftragt vom Vorarlberg Museumsverein, geplant von Innauer Matt Architekten ZT. 

Museum Bezau

Vor rund hundert Jahren entstand in Bezau, Vorarlberg, ein Heimatmuseum, das nun neu belebt wurde. Der Stadel wurde durch einen modernen Baukörper ersetzt. Der Neubau bietet Platz für verschiedene Ausstellungen.

46-220478939

Hotel und Wohnen am Hirschengrün in Salzburg. Bauherr: Katharina und Nikolaus Richter-Wallmann, geplant von LP architektur ZT und Dietrich Untertrifaller Architekten. 

Hotel am Hirschengrün, Salzburg

 Aus dem ehemaligen Hotel Hirschenwirt entstand ein Quartier mit Hotel, Wohnen, Gewerbe und Innenhof. Die  historische Lochfassade wurde neu interpretiert.

46-220478937

Erweiterung der Windkraftanlage Simonsfeld, Niederösterreich, von juri troy architects.

Windkraftanlage Simonsfeld, Ernstbrunn

 Der Erweiterung des Stammsitz des Unternehmens in Niederösterreich schließt diesen zu einem Vierkanthof. Dadurch ist ein neuer Innenhof entstanden, der nun von den  Mitarbeitern genutzt wird. Der Holzskelettbau wurde durch zwei Stampflehmkerne ergänzt. 

Mehr zum Thema

Leopoldstadt
kurier.at  | 

Kommentare