Preisgekrönte Holzarchitektur von der Schule bis zum Stall

Alte Strukturen wie Stall und Ziegelmauern wurden erhalten und mit modernen Holzelementen verbunden. So entstand ein Ort, der Kindern Raum zum Spielen, Lernen und Entdecken bietet – lichtdurchflutet, offen und warm. Der Innenhof mit dem alten Nussbaum bildet das Herzstück des Ensembles, das sich harmonisch in den Ortskern einfügt und den sensiblen Umgang mit Bestand und Neubau beispielhaft vorzeigt.