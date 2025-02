Von Bastlern und Bands: Garagenkultur in Chemnitz

Sie sind 3×6×2,80 Meter groß, in Einzel- oder Doppelreihen angeordnet und oft zu größeren Komplexen zusammengefasst. Die meisten sind aus Betonplatten, einige aus Wellblech: Garagen. Ursprünglich in dieser Form zumeist in den ehemals sozialistischen Ländern kollektiv errichtet, prägen Garagenhöfe bis heute das Stadtbild vieler osteuropäischer Städte.

Auch in Chemnitz, der Europäischen Kulturhauptstadt 2025, gibt es heute geschätzte 30.000 Garagen. In vielen werden Autos geparkt oder vergessene Familienschätze aufbewahrt, in anderen wird geschraubt und gebastelt, gegrillt und mit den Nachbarn geplaudert.